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Kahramanmaraş’ta rüzgar yıktı geçti

Kahramanmaraş genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 20 evin çatısı uçtu, çok sayıda otomobil zarar gördü. Ağaçların devrilmesine, cam balkonların kırılmasına, direklerin yıkılmasına ve güneş enerjilerinin uçmasına sebep olan rüzgar etkisini akşam saatlerinde kaybetti.

Kahramanmaraşta rüzgar yıktı geçti

01 Şubat 2017 18:52

Rüzgar nedeniyle gün sonunda hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, fırtınanın maddi hasara yol açtığını ve 1'i ağır olmak üzere 5 kişiyi yaraladığını belirtti.

Küçükönder yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız dün gece saatlerinde başlayan ve halen de ara ara devam eden fırtınadan dolayı yoğun bir mesai harcıyor. Fırtına sebebiyle bazı üzücü olaylar da yaşanmaktadır. Bir tanesi gece 4 tanesi de gündüz olmak üzere 5 kişi yaralanmış ve bunlardan bir tanesinin durumu ağır. Biz Kahramanmaraş İtfaiyesi olarak 7/24 görevimizin başındayız. Fırtına sebebiyle çatı uçması ve benzeri durumlara anında müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımızın çatı, balkon, pencere gibi ev aksamlarını çok daha iyi ustalara yaptırmalarını rica ediyoruz. İşinin ehli ustalara da tavsiyemiz işimizi daha iyi yaparsak, istenmeyen üzücü olaylara meydan vermemiş oluruz. Fırtınanın etkisi ile 20 çatı uçması vakası meydana gelmiştir. 8 ağaç devrilmesinin yanı sıra 4 adet cam balkon yıkılması, 3 adet direk devrilmesi, 3 adet güneş enerjisi uçması bir adet duvar yıkılması ve bir adet de branda uçması meydana gelmiştir” dedi. 


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