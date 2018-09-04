Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup bir iş yeri önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olayın ardından Ali Rıza B. (24), Hacı İbrahim B. (33) ve Mustafa Y. (31), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 adet tüfekle yakalandı. Silahlı çatışma esnasında iki otomobile de mermi isabet ettiği belirtildi. Silahlı çatışmada yaralanan aynı gruptan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Halil Koyun

