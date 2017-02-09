Uzunoluk Caddesi’nde gerçekleştirilen Sütçü İmam Olayı programında açılış konuşması yapmak üzere kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Bundan tam 97 yıl önce burada bir kahramanlık destanı yazıldı. Ülkeyi işgal eden emparyalist güçlere karşı burada namusu için, onuru ve şerefi için Sütçü İmam dünyaya bir insanlık dersi verdi. Kahramanlık destanının başlangıcını tam da buradan yazdı. O gün burada Türk’ün namusuna uzanan elleri gözünü kırpmadan canı pahasına da olsa kırdı ve dünyaya mesaj verdi. Bu her zaman da böyle olacak. Bu Aziz vatana, aziz millete haince uzanan eller de kırılacak gözler de oyulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Başta Sütçü İmam olmak üzere vatanı için, Ayyıldızlı Al bayrağı için, istiklali için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen ve o zamanın birçoğu böyle gençlerden oluşan, ecdadımız dediğimiz gençlerimizden, 18-19 yaşlarında olan Çanakkale’deki gençler gibi, hamd olsun bu millette de aynı duygu var. Bu duygularla ben sizleri yeniden saygıyla selamlarken, tüm şehitlerimizi Malazgirt’te, Çanakkale’de, Kosova’da, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana sınır boylarımızda ülkemizin ve vatanımızın birlik ve beraberliği için şehit düşen, bugün de Suriye’de şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraşlı olmanın ve Kahramanmaraş’a hizmet etmenin bir şans olduğunu ifade ederek, “Gerçekten Kahramanmaraşlı olmak bir şans ve Kahramanmaraş’lıya hizmet etmek ayrı bir şans bir gurur. Bizim memleketimizin, milletimizin, medeniyetimizin, tarihimizin şekillenmesi bu milli ve manevi ruhun inşası, inkişafı, gelişmesi ve hayat bulmasında Kahramanmaraş bir örnektir. Anadolu’da Kuva-i Milliye ruhu, milli ve memleket birliği açısındaki hassasiyetin timsalidir. Kurtuluş Savaşı’nın lokomotifidir Kahramanmaraş. Kahramanmaraş’ın ecdadına layık olmak ayrı bir gurur, bu mirası taşımak ayrı bir yük, bu mirası gelecek nesillere aktarmak ayrı bir sorumluluktur Kahramanmaraşlılar için. Ben Kahramanmaraşlılar için gösterdikleri bu kahramanlıklarından dolayı şehitlerimizin karşısında tazimle eğiliyor, gazilerimize selam olsun diyor, bu ruhun daim olmasını diliyor saygılar sunuyorum” diye konuştub.

Konuşmaların ardından Sütçü İmam Olayı canlandırıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı oyuncuları tarafından sahnelenen Sütçü İmam olayı izleyenler tarafından coşkuyla karşılanırken, mahalleleri temsilen mahalli kıyafetler giyen çete grupları da ilgi odağı oldu.

Canlandırma sonrasında ise Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, İl Jandarma Komutanı Alb. Timuçin Alper, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer protokol mensupları kazanların başına geçerek vatandaşlara süt dağıttılar.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce 5 bin kişilik süt ikramı yapılarak program sona erdi.

Muhammet Özer