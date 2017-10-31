Diğer
Kategoriler

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraşta trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

31 Ekim 2017 15:42

Alınan bilgiye göre, Göksun'dan Kayseri yönüne gitmekte olan Hasan Kocaboğaz yönetimindeki 38 E 0793 plakalı kamyon, yol üzerindeki lokantadan çıkan Hasan Gülmez’in kullandığı 46 F 3240 plaka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler Hasan Kocaboğaz, Hasan Gülmez ve yanlarında bulunan Ümit Akkul, Muhammet Ahmed, Ferhat Söyler, Muhammet Salih, Osman Aykıl, Şıko Ahmet yaralandılar. Kazanın ardından 112 sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Osman Aykıl ile Şıko Ahmet Göksun Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Muhammet Özer

Etiketler: kahramanmaraş, trafik kazası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç