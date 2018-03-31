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Kahramanmaraş’ta trafik kazası 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraşta trafik kazası 3 yaralı

31 Mart 2018 03:40

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı kazada bir otomobil ikiye bölündü. 

Sümbüllü Bulvarı’ndaki kazada 46 KA 778 plakalı otomobil ile 46 HM 200 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 46 KA 778 plakalı otomobil ikiye bölündü. İkiye bölünen otomobilden uçan teker 46 FU 846 plakalı otomobile çarptı ve maddi hasar meydana geldi. 

İkiye bölünen 46 KA 778 plakalı otomobilde bulunan Nedim Çetinkaya (57), Nihan Güler (28) ve Pelin Su Yılmaz (1) yaralanırken, 46 HM 200 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.  

 

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