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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4'ü çocuk 11 yaralı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4’ü çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Kahramanmaraşta trafik kazası: 4ü çocuk 11 yaralı

23 Temmuz 2017 14:57

Alınan bilgiye göre, İbrahim Yıldırım'ın kullandığı 19 KP 915 plakalı otomobil ile Halil Nacar yönetimindeki 46 BY 429 plakalı hafif ticari araç, Şazibey Mahallesi, Batı Çevre Yolu yeni hal kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler ve araçlarda bulunan Halil Nacar (18), Esma Nur Yıldırım (6), Zeynep Yıldırım (8), Güneş Yıldırım (31), Şevval Yıldırım (3), Rabia Yıldırım, Hülya Nacar, Elif Nur Nacar, Emine Gül Nacar (6) olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi oluğu öğrenildi. 

Muhammet Özer

Etiketler: kahramanmaraş, trafik kazası


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