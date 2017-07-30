Kahramanmaraş’ta tünelde kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Tekir Mahallesi 3. Tünel içerisinde ehliyetsiz sürücü Aykut Karaoglan (27) idaresindeki 46 F 5920 plakalı otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek tünel duvarlarına çarptı. Aynı istikamette arkasında seyir halinde olan Mevlut Karakuş (32) yönetimindeki 46 BE 404 otomobil ile Muharrem Zedeli (64) idaresindeki 46 E 3584 plakalı otomobil de duramayarak kaza yapan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, sürücü Muharrem Zedeli, polis eşi Nuray Cücük, Elif Mina Zedeli (4), Nuran Zedeli (57), Muharrem Kaan Zedeli (8) ile sürücü Aykut Karaoğlan yaralandılar. Yaralılar Kahramanmaraş ve ilçelerinde çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Muharrem Zedeli, Göksun Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan tünel yolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammet Özer



