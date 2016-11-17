Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ceceli Mahallesi mevkisinde, Adana- Kahramanmaraş karayolunun 120. kilometresinde bir otomobili durduran Türkoğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın tozluk altlığı, bagajı ve gizli bölmelerinde piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira civarında olduğu tahmin edilen bin 39 adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan sürücü H.D. ile yanında bulunan M.T, M.A. ve H.D gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kahramanmaraş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.