Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, Gaziantep yolu üzerinde daha önce tespit ettikleri 38 BB 391 ve 38 GY 060 plakalı otomobilleri takibe aldı.

Kısa süreli takip sonrası otomobilleri durduran polis, yapılan aramada 3 çuval içerisinde 8.5 kilogram esrar ele geçirdi.

Otomobillerde bulunan Fuat T. (50), Orhan T. (21), Mehmet A. (19), Ferdi D. (26) ile Abdullah K. (18) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kişi Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından emniyete götürüldü.



Muhammet Özer

