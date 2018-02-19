Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik çalışmada 3 ayrı kullanıcıyı takibe aldı. Takip sonrası uyuşturucu satıcısı Mehmet Ç. ile evde bulunan Zeki T.’nin üst aramasında uyuşturucu madde bulundu.

Narkotik köpeği "Alfi" tarafından evde yapılan aramada çeşitli gramajlarda uyuşturucu madde ile birlikte uyuşturucu paketlemekte kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Zeki T. ve Mehmet Ç. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.