Kahramanmaraş’ta yasa dışı 'bahis-2' huzur operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde "Yasadışı Bahis-2" huzur operasyonu yapıldı. Kahramanmaraş’ta da yapılan huzur operasyonu ülke geneliyle birlikte eş zamanlı yapıldı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda il merkezi ve ilçelerinde, 31 ekip ve 92 personel 104 iddia bayii ve kahvehaneyi kontrol ederken, motorize ekipler, yunus ekipleri ve sivil ekipler vatandaşların kimliklerini sorguladı.

Yasa dışı bahis şüphesiyle denetlenen iş yerlerinde 958 kişinin kimliği sorgularken, değişik suçlardan aranan 5 kişi yakalandı, yakalanan kişilerden 2'si tutuklandı.

Ayrıca il geneli denetlemelerde 2 bin 150 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Halil Koyun

