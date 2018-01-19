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Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraşta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

19 Ocak 2018 14:47
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Elbistan-Göksun karayolunun Afşin'e bağlı Erçene Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ankara seferini gerçekleştiren Gökhan Ö. idaresindeki 36 EA 004 plakalı yolcu otobüsü ile Fevzi Sarıkurt'un kullandığı 46 E 2572 plakalı otomobil çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs, otomobili altına alarak şarampole sürükledi.

Otomobil sürücüsü Fevzi Sarıkurt'un araçta sıkışarak hayatını kaybettiği kazada, araçta bulunan Sarıkurt'un eşi Şemsi Sarıkurt ve çocukları M.Y.S. ağır yaralandı. Yaralılar Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan ve hamile olduğu öğrenilen Şemsi Sarıkurt'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağladı. 

Fethullah Arslantaş
 

Etiketler: kahramanmaraş, kaza

 

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