Kahramanmaraş’taki çeltik değirmeni zamana meydan okuyor

Kahramanmaraş’ta 1960’lı yıllarda 20 tane çeltik değirmeni arasında ayakta kalan tek çeltik değirmeni zamana direniyor. Bölgede çiftçilerin ürün hasadı yaptıktan sonra uğradığı tek mekan olan çeltik değirmeni, adeta insanı zaman yolculuğuna götürüyor.

Değirmenin işletmecisi Mehmet Gönültaş, “İlk çeltik değirmeni burası; 60’lı yılların fabrikası yani. Bu bölgede Kahramanmaraş’ta geliştirilmiş fabrikalar yok. Bölgede de tekiz şuanda Adana’da, Antep’te, Adıyaman’da bu gibi bir müessese yok, böyle bir tesisi bulamazsınız" dedi.

Çiftçinin değirmeni işlettikleri için çeltik ektiğini belirten Gönültaş, bu değirmeni kapatmaları halinde çiftçinin elindeki çeltiği işleyemeyeceğini sözlerine ekledi.

Halil Koyun