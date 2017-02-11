Kaza Kahta-Diyarbakır Karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan Kahta Çayı Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden Kahta istikametine giden Ercan Ü. yönetimindeki 44 PV 433 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki şarampolden aşağı yuvarlandı.

Kazada, sürücü Ercan Ü. ile otomobildeki Naciye C., Handan M. ve çocuklar Y.M., Y.E.M. ve Fatih K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Türkoğlu