Edinilen bilgiye göre, Kahta istikametinden Atatürk Barajı istikametine giden Abdullah Dağ (28) yönetimindeki 02 FL 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah Dağ, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Abdullah Dağ’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hüseyin Türkoğlu