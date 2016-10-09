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Kahta'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kahtada trafik kazası: 1 ağır yaralı

09 Ekim 2016 16:40

Edinilen bilgiye göre, Kahta istikametinden Atatürk Barajı istikametine giden Abdullah Dağ (28) yönetimindeki 02 FL 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah Dağ, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Abdullah Dağ’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı 

Hüseyin Türkoğlu

Etiketler: Kahta, trafik kazası


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