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Kahta’da trafik kazası: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydan gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kahtada trafik kazası: 1 Yaralı

10 Haziran 2018 00:06

Kaza, Mustafa Kemal Caddesi Fatih Parkı civarında meydana geldi. Suriye uyruklu Hasan Hasan isimli vatandaşın kullandığı plakasız motosiklet, Hasan Kuzu yönetimindeki 02 FL 953 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosiklet park halinde bulunan 41 PE 945 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Hasan yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Abdulkerim Özbilici
 

 

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