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Kahvaltıcı Alaaddin ustadan diyabet hastalarına özel diyet kahvaltı

Diyarbakır’da 35 yıldır kahvaltıcı olarak hizmet veren meşhur kahvaltıcı Alaaddin usta olarak bilinen Alaattin Kılıç, diyabet hastalarına özel kahvaltı servisi hizmetine başladı.

Kahvaltıcı Alaaddin ustadan diyabet hastalarına özel diyet kahvaltı

12 Ekim 2016 10:53

Ünlü kahvaltıcı Alaaddin usta, diyabet hastaları için özel bir diyet kahvaltı programına başladı. Kentte ilk kez yapılan bu özel hizmete müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Diyet kahvaltı hakkında açıklamalarda bulunan meşhur kahvaltıcı Alaaddin Kılıç, hemen her beslenme uzmanından duydukları gibi kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu söyledi. Kılıç,“ Ben beslenme uzmanı değilim, ancak güne kahvaltı etmeden başlarsanız gün içinde büyük olasılıkla yaşayacaklarınızdan kısaca bahsedeyim. Öncelikle kahvaltıyı pas geçtiğiniz için uyku hali kahve içseniz bile uzun bir süre devam eder, ikincisi şekeriniz düşeceğinden öğle yemeğinde gerekenden fazla yemek yiyebilirsiniz. Günü kahvaltı, öğle yemeği yerine tek öğünle geçiştirdiğiniz için açlık hali öğle yemeğinden sonra bile akşam yemeğine kadar devam edebilir. Bu da akşam yemeğine yüklenmenize yol açabilir. İşte bizim hazırladığımız diyet kahvaltı ile normal kahvaltıda aldığınız kaloriyi sınırlayarak doyurucu bir diyet kahvaltı ile güne başlayabilirsiniz” dedi.

“Güne kahvaltı ile başlamanın önemi”
Güne kahvaltı ile başlamanın önemine de değinen Kılıç, “Büyük bir kahvaltı ve hafif bir akşam yemeği gün içinde vücudun enerjiyi daha verimli kullanmasına yardımcı olur. Kahvaltı etmek metabolizmanın yüzde 10 daha hızlı çalışmasını ve gün boyu dinlenir haldeyken daha fazla kalori yakmanızı sağlar. Kahvaltı konsantrasyonu arttırır ve okulda, işte daha üretken olmanıza yardım eder. Yapılan araştırmalar kahvaltı yapanların yapmayanlara göre daha fazla kilo verdiklerini ortaya koymaktadır. İyi bir kahvaltı güne başlarken ruh halinizi yukarı taşımanıza yardımcı olur” diye konuştu. 

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