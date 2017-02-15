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Kahve hırsızları kamerada

Kartal'da toptan satış yapan bir markete girerek 28 koli kahve çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kahve hırsızları kamerada

15 Şubat 2017 09:51
Kahve hırsızları kamerada - Tıkla İzle

Olay, Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Seddülbahir Caddesi'nde bulunan toptan satış yapan bir markette sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz bir araçla markete gelen şahıslar kolilerin olduğu bölümde durdu. Etrafta hiç kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar 28 koli (toplamda 21 bin 504 adet) kahveyi araçlarına yüklemeye başladı. Güvenlik görevlisi Y.Ç.'nin durumu fark etmesi üzerine hırsızlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlatırken tüm yaşananlar ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde beyaz bir araç kolilerin olduğu bölümde duruyor. Daha sonra araçtan inen hırsızlar hızla kolileri araca yüklemeye başlıyor. Daha sonra güvenlik görevlisinin durumu fark etmesi üzerine hırsızlar araçlarına binerek kaçıyor. Güvenlik görevlisi ise bir süre aracın peşinden koşuyor.

Cenk İşver

Etiketler: hırsızlık, kahve hırsızları, Kartal


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