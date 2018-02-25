Kahve kapanınca duvar üstünde buluşmaya başladılar

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Tütüncüler Mahallesi'nde devir tasfiye komisyonu tarafından Milli Eğitime devrolan ve okul arazisi içinde bulunan kahvehanenin kapanması ile mahallede yaşayan kadınlar ve erkekler zor duruma düştü. Mahallede yaşayan kadınlar, kocalarının sabah akşam evde olmasından dert yanarken, erkekler de evden dışarıya çıkamadıklarını, vakit geçirmek için duvar üstlerinde buluşarak sohbet ettiklerini belirtti. Mahalle sakinleri kapanan kahvehanenin bir an önce açılarak, yaşadıkları sıkıntıların giderilmesini istiyor.

Tütüncüler Mahallesi Muhtarı Murat Öztürk, kapanan kahvehane ile mahallelerine gelen misafirleri duvar üstlerinde ağırladıklarını ifade ederek, mahalleye ziyaret için gelen Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın’dan, kendisini duvar üstünde ağırladıkları için özür diledi. Öztürk, “Kahvemiz bir yıldan bu yana kapalı. Belediye Başkanımız Tümer Apaydın mahallemize geldi. Kendisinden özür diliyorum, buraya oturttuğum için, yapacak bir şeyimiz yok. Bu kadar insan bir evde oturamaz, duramaz. Köyde yaşayan erkeklerimiz gündüzleri kendi işleri ile meşgul oluyor, akşamları da evde oturuyorlar. Mahallemizde sosyal yaşam yok, bu konuda çok dertliyiz, sıkıntılıyız. İnşallah bu sıkıntılarımız, dertlerimiz çözülür” diye konuştu.

“Duvar üstünde vatandaşlarla sohbet ediyoruz”

Tütüncüler Mahallesi'ndeki insanların oturduğu ve sohbet ettiği kahvehanenin kapalı olduğunu ve vatandaşlarla duvar üstünde sohbet ettiklerini belirten Belediye Başkanı Tümer Apaydın ise, “Kahvehane kapanan okul arazisi ile aynı alanın içinde olduğu için, devir tasfiye komisyonunda bu alan olduğu gibi Milli Eğitime devredilmiş. Biz talep ettik ama bize de verilmedi. Belediye olarak biz de burada kahvenin bir an önce açılmasını zaten istiyoruz. Biz de buraya geldiğimizde böyle vatandaşlarla duvar üstünde dışarıda dertleşip sohbet etmek, yağmurda, çamurda bayağı zor oluyor. Belediye olarak buranın hazineden tahsisi için girişimlerimiz başlıyor. Eğer bu tahsis işlemi gerçekleşirse bir sonraki toplantıyı hep beraber kahvehanemizde yapacağız” dedi.

Kahvehanenin kapanmasından kadınlar da, erkekler de dertli

Tütüncüler Mahallesi'nde ikamet eden kadınlar ve erkekler kahvehanenin kapalı olmasından şikayetçi olduklarını evdeki düzenlerinin bozulduğunu ifade etti. Mahallede yaşayan kadınlar, eşlerinin sabah akşam evde bulunmasından dert yanarken, bir yıldan bu yana kendi aralarında erkeklerin evde bulunmasından dolayı ev ziyareti dahi yapamadıklarını belirttiler. Erkeklerin mahallede gidecek yerleri olmadığından dolayı evde televizyon izlemede bile sorunlar yaşadığını dile getiren kadınlar, kahvenin bir an önce açılmasını talep ettiler. Erkekler ise sabah akşam evde bulunmalarından dolayı eşlerinin kendilerini evden kovduklarını, gidecek bir yerleri olmadığından dolayı duvar üstlerinde buluştuklarını kaydetti.

İbrahim Kılınç - Onur Durmuş

