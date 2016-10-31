3. nesil kahveye olan tutkusuyla yola çıkan Sağsöz, Avrupa Nitelikli Kahve Birliği (SCAE) tarafından düzenlenen Türkiye Kahve Kavurma Şampiyonasında birinci oldu. Şampiyonluğu İzmir’e getiren Sağsöz, Türkiye’yi 2017’de Çin’deki Dünya Kahve Kavurma Şampiyonasında temsil edecek.

Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu Serkan Sağsöz, kahveye karşı olan merakı ve tutkusunu işi haline dönüştürmeye iki yıl önce karar verdi. İki yıl boyunca yurtdışında ve Türkiye’de eğitim alan Serkan Sağsöz, dört ay önce 3. nesil kahvelerle yaptığı Roast and Found markasıyla sektöre adım attı. Üniversitede aldığı derslerden gelen inovatif girişimcilik ruhunun, pek çok yenilikçi fikir geliştirmesine olanak tanıdığını belirten Sağsöz, “Bunlardan belki de en önemlisi geleneksel olarak sadece tek haznesi olan soğuk demleme kulelerinden farklı olarak 6 değişik çekirdekten toplamda 18 litre kahve elde edebildiğimiz kuleyi yaptım. Bunun yanı sıra kavurma şampiyonluğuna giden yolda, kavurma makinesi üzerinde pek çok modifikasyona gittim. Bu düzenlemeler sayesinde bilgisayar kontrolünde kavurmayı başardım ve her seferinde aynı lezzette çekirdekleri kavurmayı başardım. Bu da bana kavurma şampiyonluğunu getirdi” dedi.

Türkiye’yi temsil edecek

Kavurma şampiyonasında başarıya giden süreci de anlatan Serkan Sağsöz, “Farklı tadım profillerini bulmak, ziyaretçilerin nitelikli kahve konusunda hem farkındalığını sağlayacak hem de isteklerine cevap verebilecek kalitede kahveleri kavurmak oldukça uğraş ve bilgi gerektiren bir süreç. Bu konuda en iyi olmaya gayret ediyoruz. Önceki hafta, İstanbul’da yapılan SCAE Türkiye Kahve Kavurma Şampiyonasında birinci olduk. Bu sonuçla 2017’de İzmir’i ve Türkiye’yi, Çin’deki Dünya Kavurma Şampiyonasında temsil edeceğim” diye konuştu.

SCAE’nin, Avrupa kıtasındaki nitelikli kahvecilerin üye olduğu bir kurum ve sektör düzenleyicisi görevi gördüğünü belirten Sağsöz, “Bu yarışma sadece kahve kavurma makinesinin başına geçip kahveyi kavurarak değil, yeşil çekirdeği değerlendirme, kavurma planları oluşturma ve tadım dediğimiz alanları içeriyor. Katılımcılar bu süreçlerden en yüksek puanları toplamaya çalışırken tadım evresinde de kör değerlendirme sürecinden geçiyor. Tüm bu zorlu süreçler sonrası toplam puana göre şampiyon belirleniyor” şeklinde konuştu.

Modern dünyada başarılı olmak için işini özverili ve saygılı bir şekilde yapmanın gerekliliğine vurgu yapan Sağsöz, “Bizim için ilk günden bu yana, hem yönetimsel hem de pratik anlamda inovasyon oldukça önemli bir yer teşkil ediyor. Pek çok kimsenin ‘alt tarafı kahve’ diye baktığı bir pazarın aslında oldukça önemli, bilimsel ve saygıdeğer bir sektör olduğunun farkında olmak ve bu sektörde umut vadeden güçlü bir marka olmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, dükkanın pek çok yerinde normal bir kahve dükkanında bulamayacağınız eserler ve koleksiyonluk ürünler de bulunuyor. Çizgi roman ve figür köşesi de bunlara birer örnek” dedi.

Sağsöz, hedefinin Çin’deki şampiyonada birinciliği İzmir’e getirmek olduğunu da ifade etti.