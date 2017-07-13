Kahveci, müşterileri rahatsız eden şahsı av tüfeğiyle öldürdü

Olay, Osmangazi'ye bağlı Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehane işleten Erdinç B. (32) ile Hüseyin E. (36) arasında müşterileri rahatsız ettiği iddiasıyla tartışma çıktı. Hüseyin E'nin bıçak çekmesi üzerine kahvehaneden av tüfeğini alan Erdinç B., bir el ateş etti. Göğsünden yaralanan Hüseyin E, kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Katil zanlısı kahveci polise teslim oldu. Erdin B, Hüseyin E'nin küfrederek kendisinden para istediğini, bıçakla üzerine gelince tüfeği alıp ateş ettiğini söyledi.

Ahmet Faruk Çabuk