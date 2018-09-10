Kahvede arkadaşlarıyla sohbet ederken kalp krizinden öldü

Edinilen bilgiye göre, Koçak Mahallesi’nde kahvehanede arkadaşlarıyla sohbet eden Ömer Gündoğdu, bir süre sonra oturduğu sandalyeden düştü. Ömer Gündoğdu’nun düştüğünü gören arkadaşları hemen müdahale ederken, Gündoğdu olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ömer Gündoğdu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ömer Gündoğdu’nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği ifade edildi.

Ömer Gündoğdu’nun evli ve iki çocuk babası olduğu çocuklarının Üniversitede okuduğu belirtildi. Ömer Gündoğdu Koçak mahalle kabristanlığına defnedildi.

Bülent Çakır