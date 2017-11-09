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Kahvehaneciyi yumruklayarak öldürdüler

Bursa'da otomobille gezmeye çıktıkları kahvehane sahibini döverek öldüren 2 kişi gözaltına alındı.

Kahvehaneciyi yumruklayarak öldürdüler

09 Kasım 2017 18:15

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz hafta Ovaakça Mahallesi Aziziye Sokak Dedeler mevkiinde meydana geldi. Kahvehane işleten Mustafa Durgut (42), İsmail T. (24) ve Fatih K. (23) ile birlikte otomobille gezmeye çıktı. Dedeler mevkiinde araçtan inerek sohbete başlayan 3 kişi, bir süre sonra tartışmaya başladı.

İddiaya göre, İsmail T., cami derneğinin kıraathanesini işleten babası Şenol T. ile konuşmayan Mustafa Durgut ile aralarındaki meseleyi açtı. Bunun üzerine tartışma küfürleşme yüzünden büyüdü ve kavgaya dönüştü. İsmail T. ile Fatih K., Mehmet Durgut'un kafasını yumruklamaya başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Durgut, bilincini kaybetti. İlk önce Durgut'un numara yaptığını zanneden iki kafadar, daha sonra ambulansı aradı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Durgut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmail T. ile Fatih K. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı. Zanlıların ifadesinde, “Öldürmek niyetimiz yoktu. Önce numara yaptığını sandık kalkmayınca ambulansı arayıp haber verdik” dedikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "Darp neticesi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Etiketler: Kahvehaneci, yumruk

 

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