Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde ikamet eden M.K., dün akşam saatlerinde köy kahvehanesinde husumetlisi olduğu iddia edilen Yunus Helvacı ile karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce M.K., yanında taşıdığı silahla Yunus Helvacı’ya ateş etti.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Helvacı kanlar içinde yerde kalırken, olaya tanık olan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Helvacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Jandarma ekiplerinin olay yerinden kaçan M.K.’nın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattığı öğrenildi.

Burak Can Tokyürek

