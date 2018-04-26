Kahvehanede kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Kızıklı Mahallesi'nde kahvehaneye gelen Şendaval Avşar (52), aralarında husumet bulunan Alaaddin Avşar (52) ve İsmail Ürgüt’ün (46) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Avşar, Ürgüt ve aynı masada oturmakta olan Metin Çalbay (46) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak Alaaddin Avşar kurtarılamadı. Durumu ağır olan İsmail Ürgüt Edremit Devlet Hastanesine sevk edilirken, ayağından yaralanan Metin Çalbay da aynı hastanede tedavi altına alındı.



Jandarma firar eden Şendaval Avşar’ın peşine düşerken, Alaaddin Avşar’ın cenazesi Bursa Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Kahvehanede 7 adet boş mermi kovanı bulunurken, cinayetle alakalı tahkikat sürüyor.