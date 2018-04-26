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Kahvehanede kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kahvehaneyi silahla basan şahıs, bir kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

Kahvehanede kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

26 Nisan 2018 13:43

Kızıklı Mahallesi'nde kahvehaneye gelen Şendaval Avşar (52), aralarında husumet bulunan Alaaddin Avşar (52) ve İsmail Ürgüt’ün (46) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Avşar, Ürgüt ve aynı masada oturmakta olan Metin Çalbay (46) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak Alaaddin Avşar kurtarılamadı. Durumu ağır olan İsmail Ürgüt Edremit Devlet Hastanesine sevk edilirken, ayağından yaralanan Metin Çalbay da aynı hastanede tedavi altına alındı.


Jandarma firar eden Şendaval Avşar’ın peşine düşerken, Alaaddin Avşar’ın cenazesi Bursa Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Kahvehanede 7 adet boş mermi kovanı bulunurken, cinayetle alakalı tahkikat sürüyor.  

 

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