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Kahvehanede silahlı kavga, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde dün gece bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kahvehanede silahlı kavga, 3 kişi yaralandı

11 Kasım 2016 10:32

Çakır Mahallesi Eski Zahire Pazarındaki bir kahvehanede Engin K. (28), Musa D.(29), Halil İbrahim Ü.(44) ve Hamza A (60). arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hamza A., silahını çekerek Engin K., Musa D. ve Halil İbrahim Ü.'yü silahla yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Musa D., Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kahvehane ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alan emniyet ekipleri inceleme yaparak delil topladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: Kahvehanede silahlı kavga


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