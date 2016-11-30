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Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Sultanbeyli'de dün akşam bir kahvehaneye yönelik silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

30 Kasım 2016 14:34
Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Dehşete düşüren görüntülerde zanlılar kahvehaneye ve yanındaki dükkanlara kalaşnikofla kurşun yağdırıyor. Kahvehanedeki vatandaşlar ise canlarını kurtarmak için kendilerini yere atıyor.

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 4 kişinin yaralandığı olayın dehşete düşüren görüntülerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler araçla kahvehanenin önüne gelerek kurşun yağdırmaya başlıyor. Kurşunlanan kahvehanenin ve yan tarafında bulunan marketin camları parçalanarak etrafa savruluyor. Olayın dehşetini yaşayan vatandaşlar canlarını kurtarmak için önce kendilerini yere atıyor, ardından dışarıya çıkarak koşmaya başlıyor. Bu esnada dükkanına kurşun isabet eden market sahibi de kendini yere atarak kurşunlardan korunmaya çalışıyor. Olayın ardından şoke alan market sahibi ayağa kalkarak vücudunu kontrol ediyor. Ardından olayın şokunu yaşayan vatandaşlar kahvehanenin önünde yardım çağırıyor. Yaralılar ise hastaneye kaldırılmak üzere araçlara bindiriliyor.

CENK İŞVER
İSTANBUL 


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