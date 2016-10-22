Olay gece saatlerinde General Asım Gündüz Mahallesi 5713 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz bir kişi kahvehaneye pompalı tüfekle ateş etti. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden 28 yaşındaki Mert G., 37 yaşındaki Atilla Ö. ve Murat Ö. yararlandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mert G.'nin gözüne isabet eden saçma yüzünden görme yetisini kaybedebileceği belirtilirken diğer iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kahvehaneyi pompalı tüfekle tarayan kimliği belirsiz kişiyi ve yanında olduğu iddia edilen iki kişiyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Abdülaziz Baydilli - Halil İbrahim Karabıyık



