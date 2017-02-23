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Kahvehaneye saldıran şehir magandaları kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye saldıran 4 şehir magandası polis tarafından aynı gün içerisinde yakalandı. Saldırganların kahvehaneye saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahvehaneye saldıran şehir magandaları kamerada

23 Şubat 2017 09:11
Kahvehaneye saldıran şehir magandaları kamerada - Tıkla İzle

Gaziosmanpaşa Bülbüldere Caddesi’nde geçtiğimiz gün 14.00 sıralarında kahvehane işletmecisine sinirlenen 4 şahıs silahla kahvehaneyi basmıştı. Kahvehanenin önüne gelen şahıslardan bir tanesi havaya ateş açmış, çıkan arbedede kahvehanenin camları sandalye ve sopalarla kırılmış, etraf savaş alanına dönmüştü. Olayın ardından Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahla kahvehaneye saldıran 4 şehir magandası hakkında yakalama çalışması başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şehir magandaları kıskıvrak yakalandı. Ayını gün içinde yakalanan zanlılar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Saldırganların kahvehaneye saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şehir magandaları kamerada

Kahvehaneye yapılan saldırı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kamaralara yansıyan görüntülerde 4 şahsın kahvehanenin bulunduğu sokağa girdiği görülüyor. Kahvehanenin önüne gelen şahıslardan bir tanesi havaya ateş açıyor. Ardından 4 şahsın kahvehaneye girdiği görülüyor. Olaya vatandaşların da müdahale etmesiyle arbede çıkıyor. Şehir magandalarının sandalye ve sopalarla kahvehanenin camlarını kırdığı görülüyor. 

Etiketler: İstanbul, kahvehane, maganda, saldırgan


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