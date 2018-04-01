Kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli iki kişi, sokak içerisindeki bir kahvehaneye ateş açtı. Kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis, 17 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Mahallede yaşayan bir vatandaş, "İki kişi yüzü maskeli girmişler, ateş etmişler. 6 yaralı var. Yaralıların durumu iyi. Burası üçüncü kez tarandı. Daha önce kapalıyken taranmış, şimdi kahvede insanlar varken bu olay yaşandı" dedi.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kahvehanenin bulunduğu sokağa gelen zanlılar, yüzlerine maske takarak harekete geçiyor. Kahvehaneye ateş açan zanlılar, koşarak olay yerinden kaçıyor.

Doğancan Cesur