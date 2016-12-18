Edinilen bilgiye göre, son günlerde yaşanan terör olayları tepki gösteren bir grup öğle saatlerinde HDP Ümraniye ilçe binasını basmak istedi. HDP ilçe binası önünde önlem alan polis ekipleri öfkeli kalabalığı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büroda görevli polis memuru Numan Şerif Datlı, kalabalığı ikna etmek için binanın çatı kısmına çıktı. Kalabalığa seslenmeye çalışan Datlı, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan Datlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

İstanbul Emniyetinden şehit polis açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Ümraniye HDP İlçe bürosundaki protestoculara müdahale etmek isterken şehit düşen polise ilişkin bir açıklama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Ümraniye’de şehit düşen polis memuruna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “18.12.2016 günü saat 14.05 sıralarında Ümraniye HDP İlçe Başkanlığının bulunduğu binanın terasına çıkarak terör olaylarını protesto etmekte olan iki şahsı indirmek amacıyla binanın terasına çıkan polis memuru Numan Şeref Datlı’nın basmış olduğu tentenin kırılması sonucu havalandırma boşluğundan düşerek şehit olmuştur” denildi.

Binanın terasına çıkan iki şahsın yakalandığı aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tugay Saday