İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Kadife Sokak’ta 2015 Kasım ayında meydana gelen Kalaşnikoflu saldırı sonrası Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından olayla ilgili yakalanan ve tutuklanan Selçuk A., Serkan K., Aykut B., Recep G., Abdulbaki B., Mesut G., Muhammet K. ile 16 yaşındaki B.A. ile olayı azmettirdiği iddia edilen Mikail Y. ile olayda yaralanan ve silahla yakalanan Ersin T.'nin yargılanması sona erdi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti sanıklara ceza yağdırdı. Abdulbaki B., Aykut B., Mesut G., Muhammet K., Selçuk A. ve Serkan K., olayda yaralanan Ayhan S.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay 12'şer gün hapis, Ersin T.'yi yaralamak suçundan da yine her biri 1 yıl 9 ay 18'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Yaşı küçük olan B.A. ise Ayhan S.'yi öldürmeye teşebbüsten 7 yıl 2 ay 20 gün, Ersin T.'yi yaralamaya iştirakten ise 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı ancak Ersin T.'ye yönelik eyleminden verilen hapis cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek ertelendi.

Muhammet K., vahim nitelikle silah taşımaktan 5 yıl 4 ay 24 hapis, 10 bin 800 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Mesut G., Abdulbaki B. ve Aykut B. ise ruhsatsız silah suçundan 10 yıl 24'er ay hapis, 540'er lira da para cezasına çarptırıldı. Serkan A. vahim nitelikli silah taşımak suçundan 4 yıl 6 ay hapis, 9 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Yaşı küçük B.A. ruhsatsız silah suçundan 6 ay 20 gün hapis, 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı ancak bu cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek ertelendi.

Olayda yaralanan ancak silahla yakalanan Ersin T. ise silah suçundan 10 ay hapis, 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı ancak bu cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek ertelendi. Bütün bu olayları azmettirdiği iddiasıyla yargılanan ve bir başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan Mikail Y., hakkındaki suçlamaların tamamından beraat etti.

Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan Abdulbaki B., Aykut B., Mesut G., Muhammet K., Recep G., Selçuk A., Serkan K. ve yaşı küçük olan B.A.'nın ceza ile birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Muammer Ay