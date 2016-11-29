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Kalbi duran polis memuru hayata döndürüldü

Samsun'da kalp krizi geçirerek olduğu yere yığılıp kalan polis memurunun duran kalbi müdahale ile çalıştırılarak hastaneye kaldırıldı.


29 Kasım 2016 14:42

Olay, İlkadım ilçesi Sevgi Kafe önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Giresun Bulancaklı polis memuru Türkay Korkmaz (46), hizmet içi eğitim semineri için Samsun Polisevi'ne geldi. Aracını Sevgi Kafe yanına park eden polis memuru Korkmaz, kalp krizi geçirip Sevgi Köprüsü yanında olduğu yere yığılıp kaldı. Vatandaşlar yerde yatan birini fark edince olayı polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri yerden yatan Türkay Korkmaz'ın duran kalbini kalp masajı ile çalıştırıp ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Türkay Korkmaz'ın kalbi bu kez hastanede durdu ve doktorların müdahalesi ile yeniden çalıştırıldı.
Polis memuru Korkmaz ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.
 


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