Diyanet İşleri Başkanı Görmez, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Görmez, “Rahmet Peygamberinin (sas) dünyaya teşrif ettiği gecenin arefesinde, dün akşam saatlerinde Beşiktaş’ta melun bir terör saldırısına uğradık. Mevlid kandilinin hemen öncesinde rahmetten, merhametten, insaftan ve akıldan yoksun şer güçlerin düzenlediği bu saldırıda şehit olan polislerimize ve aziz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah, acılı ailelerine sabır ve metanet ihsan eylesin, milletimizin başı sağolsun. Sevgili Peygamberimizin doğumu, insanlık için hayat ve huzur muştusudur. Oysa terör hiçbir zaman yaşatmaz; asla huzur ve mutluluk vaat edemez. Efendimizin insanlığa çağrısı, barış, adalet ve sekinettir. Oysa terör daima karanlığa, vahşete ve şiddete çağırır. İslam Peygamberi, iman, ahlak ve hukukun aydınlığında yaşamaya davet eder. Terör ile yol almak isteyenler, onları destekleyenler, teröre zemin hazırlayanlar Sevgili Peygamberimizin yolundan gidiyor olamaz. Onlar ancak rahmetten yoksun, insanlıktan nasibini almamış, aklını satmış, yüreğini karartmış zavallılardır. Zulmün karşısında adaletin, zalimin karşısında mazlumun, ezenin karşısında ezilenin yanında her zaman yer alan bu millet ferasetiyle, basiretiyle, dualarıyla ve niyazlarıyla her türlü planları altüst ederek birliğini, bütünlüğünü ve varlığını ilelebet koruyacaktır. İslam dünyasının birçok beldesine kan ve gözyaşı getiren terör hiçbir hak mücadelesinin aracı olarak görülemez. Bu ve benzeri saldırılar, göğsü iman ve vatan sevgisi ile dolu, kalbi Peygamber aşkı ile atan milletimizi asla yıldırmayacak, aksine güçlendirecektir. Devletine ve milletine karşı hainlik edenler, gözünü bile kırpmadan yüzlerce masum cana kıyanlar, elbette bu dünyada kanun önünde hesap verecekleri gibi ahirette de ilahi mahkemede hesaba çekilecek ve hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Bu menfur saldırıyı, halkımızı korkutmaya çalışarak birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmaya azmedenleri telin ediyorum. Aziz milletimizin mübarek Mevlid Kandilini tebrik ediyor, viladet-i nebinin yıldönümü olan bu gecenin vatanımızda, İslam âleminde ve bütün dünyada huzura, sulha, emniyet ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, bizleri Rahmet Peygamberinin yolunda yürüyen ve rahmeti şiar edinenlerden eylesin. Bu gece Mevlid Kandili dolayısıyla bütün vatandaşlarımızı camilerimizde şehitlerimiz için dua etmeye davet ediyorum” dedi.