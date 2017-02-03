Vücudundaki tüm organları ters tarafta olan 52 yaşındaki Orhan Dalyan, ilk hastalığında 6 ve 7 saatlik anjiyolarda hayati tehlikeler yaşadı. İkinci anjiyosunda aort damarı yırtılan hastayı hiçbir hastane kabul etmedi. Hasta, Özel Ümit Hastanesi’nde geçen yıl başarılı bir ameliyat geçirdi. Geçen hafta ise yeniden kalp sıkışması ile hastaneye başvuran hastaya Özel Ümit Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Taraktaş tarafından el bileğinden başarılı bir anjiyo yapılarak iki damarı açıldı.

"10-11 saatlik bir ameliyat beklerken, 6 saatte ameliyatım bitti"

Tüm organlarının ters tarafta olduğunu ilk kez 1989 yılında askerdeyken öğrenen 52 yaşındaki Orhan Dalyan, kalbinin sağda olması nedeniyle pek çok riskli operasyon geçirdi. Ameliyat olmak için doktor bile bulamadığını söyleyen Dalyan, “Bundan bir yıl önce bir hastanede 2 kez anjiyo oldum. Bu anjiyoların biri 6 saat, biri 7 saat sürdü. 1 hafta kadar yoğun bakımda kaldım. Bir hafta sonra yeniden kanamam oldu. İkinci anjiyomda doktor benim aort damarımı yırtmış. Fakat bize aort damarının yırtıldığını söylemediler. Oğluma, aort damarımda genişleme olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini söylemiş. Organlarım ters olduğu için bu ameliyatı yapacak doktor bulamadık. Profesörlerle görüştük, kabul etmediler ameliyatı. ‘Biz bu ameliyata giremeyiz, Allah hastanıza şifa versin’ dediler. Selami Bey ile görüştük ve ameliyatımı yapmayı kabul etti. Bize durumu anlattı. Ameliyata girdim, doktor 10-11 saatlik bir ameliyat beklerken 6 saatte ameliyatımı bitirdi. Çok başarılı bir ameliyat oldu. Sadece ameliyat esnasında sol tarafımdan felç geçirdim. Çok şükür beni sağlığıma kavuşturdu” dedi.

“Bir yıl sonra aynı korkuyu yaşadım”

Yaşadıklarının üzerinden bir yıl geçen Dalyan, geçen hafta yeniden kalp rahatsızlığı geçirdiğini belirtti. Özel Ümit Hastanesi’nde başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu anlatan Dalyan, “Geçen hafta kalbimde bir sıkışma hissettim. Selami Bey’e tekrar geldim. O da benim koldan anjiyo olmamı önerdi. Artık hastaneye gelmeyi bırakın doktor kıyafeti görmekten korkar oldum. Bir yıl sonra aynı korkuları yeniden yaşadım. Anjiyo sırasında Murat hocama da korktuğumu söyledim. Korkacak bir şey olmadığını söyleyerek bana cesaret verdi. Boşuna endişelenmişim. Murat Bey sağ olsun el bileğimden anjiyomu yaptı. El bileğinden anjiyo her yönüyle daha rahat. 1 yıl içerisinde 3 kez anjiyo oldum. İki anjiyomda yaşadığım sıkıntıların hiçbirini yaşamadım. Kasıktan anjiyoda kanama riski var, kum torbası sıkıntısı var. Anjiyom yarım saat sürdü, bir saat sonra her şey serbest dediler, 1 gün sonra eve çıktım. Kısa sürede acısız sızısız atlattım. Şimdi herkese bilekten anjiyoyu tavsiye ediyorum” diye konuştu.

"Hastamı sağlıklı olarak görmekten dolayı mutluyum"

Gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile hastayı sağlığına kavuşturan Özel Ümit Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Taraktaş ise operasyon ile ilgili şunları söyledi:

“Orhan Bey karşılaşılması çok zor ve özel bir hasta. Çünkü vücudunun bütün organları ters tarafta. Sol tarafta olması gereken kalbi sağ tarafta, karaciğeri sağda olması gerekirken solda. Bizim bütün malzemelerimiz tüm dünyada olduğu gibi sol taraftaki kalplere uygundur. Orhan Bey’in kalbi sağda olunca durum farklı oluyor. Bir anjiyosu 7 saat sürmüş stent takılmış, bir başka anjiyoda 6 saatte stent takılamamış ve aort damarı yırtılmış bir hasta. Kalbi sağda olduğu için bu ameliyatı yapacak doktor bulunamamış. Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanımız Selami Doğan tarafından hayata döndürülmüş bir hasta. Bir hafta önce hastanın şikayetleri neticesinde anjiyo önermiş. Bu anjiyoyu benim yapmamı rica etti. El bileğinden anjiyolarda tecrübemiz hatırı sayılır durumda. Yarım saat gibi bir sürede hastamızın anjiyosunu el bileğinden gerçekleştirdik. Bir ana bir yan damarını aynı anda balon yöntemi ile açtık ve stent taktık. Daha önce büyük badireler yaşamış ve özellikli bir hastanın iki damarı açılıp böyle sağlıklı görmekten çok mutluyum.”

Mustafa Yıldırım

