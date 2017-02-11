Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Kalbimdeki Deniz 16. Bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Özge Özberk ve Kutsi’nin paylaştığı Kalbimdeki Deniz yeni bölümünde Mirat’ın adam öldürmeye tam teşebbüsten sabıkalı olduğunu öğrenen Deniz ve Ece, gözlerinin önünde aşçıya uyguladığı şiddetin de etkisiyle, Mirat’la ilgili karışık duydular içine girerler. Bunu fırsat bilen Hülya, Denizlerin evden taşınması için baskı yapmaya başlar. Olayları dışarıdan ama dikkatle izleyen Artun, Mirat’la hipoterapi seanslarına başlarken, Deniz’i de yakından tanımaya çalışır. Diyar’ı korumaya çalıştığı gece üşüten ve ağır hastalanan Serdem’i kurtarmak isteyen Diyar, aklını kullanarak Mirat’tan yardım ister.

KALBİMDEKİ DENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Kalbimdeki Deniz 16. Bölümünde Figen’in kendisine asılmaya çalıştığını anlayan Mustafa onu kesin dille refüze eder ve babasından Ece’nin gönlünü almasını ister. Mustafa ve İbrahim’in Miratlara gelişini yanlış yorumlayan Fikriye, Mirat tarafından feci azarlanır. Gurur kırıklığını Ferhat’ın ilgisiyle telafi eden Figen, annesi her şeyi anlayacakken, ona yardım eden Mustafa ve Ece’nin üzerine suçu atar. Miratların kapısına yüzleşmeye ve kavgaya gelen Fikriye’nin başına hiç beklenmeyen bir şey gelir. Hülya’nın baskılarına rağmen, Mirat’a güvensizlik gösterip evden ayrılmayı içine sindiremeyen Deniz’in kararını ise, yüreklerini ağızların getirecek bir olay değiştirir.

KALBİMDEKİ DENİZ HİKAYESİ

Deniz bir kadının isteyebileceği her şeye sahiptir. Fakat mutlu ve refah hayatı bir gün kocası hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca tepetaklak olur. İki çocuğu ve yaşlı babasıyla çaresiz bir halde ortada kalan Deniz ile ona gerçek aşkı tattıracak ve hayat arkadaşı olacak Mirat’ın yolları büyük bir sürprizle kesişir.

