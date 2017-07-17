Diğer
Kategoriler

‘Kalbimdesiniz’ jestine F-16 selamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Meclis’te 15 Temmuz özel oturumuna katıldıktan sonra İstanbul’a giderken, uçağına Türk Hava Kuvvetleri’ne ait tam teçhizatlı F-16 savaş uçakları eşlik etti. Uçuşla ilgili paylaşılan selamlama fotoğrafının ise ilginç bir ayrıntısı ortaya çıktı.

Kalbimdesiniz jestine F-16 selamı

17 Temmuz 2017 09:18

Cumhurbaşkanı, özel uçağının penceresinden göz göze geldiği F-16 pilotlarına “Kalbimdesiniz” selamı gönderirken, F-16 savaş uçağının pilotu Albay Mete Kuş da ilginç bir manevra yaptı. Albay Kuş, uçağını önce öne, sonra da sağa ve sola doğru yatırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamına karşılık verdi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, Ankara-İstanbul hava hattında yaklaşık 10 bin metrede yaşanan fotoğraf karesinin ayrıntılarını Hürriyet’e değerlendirdi. Üçok, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, vatanına ve milletine bağlı F-16 savaş uçağı pilotu Albay Mete Kuş’un refakat ettiğini” söyledi. Üçok, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı’na refakat etmesi için F-16 savaş uçaklarını kullanan özel bir ekip oluşturulduğunu belirterek, “Bu pilotlar özel seçilerek ve detaylı incelenerek belirlendi” dedi. Üçok, özetle şunları söyledi: “Selamlama fotoğraflarını inceledim.

Cumhurbaşkanımızın içinde bulunduğu uçağın F-16 pilotu kanadına yaklaşıyor. Cumhurbaşkanımız elini kalbine götürerek ‘Kalbimdesiniz’ diyor, savaş uçağı pilotu da önce öne, sonra sağ - sola manevra yaparak selamlamaya karşılık veriyor. Uçağı Albay Mete Kuş kullanıyor. Albay Kuş, uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uçuşlarında refakat eden vatanına, milletine bağlı kahraman bir pilotumuzdur.”

ERDOĞAN’A PİLOT SAATİ VERMİŞTİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü nedeniyle 26 Nisan 2017 tarihinde, Konya 3. Jet Üssünde görev yapan Albay Mete Kuş ve ekibini kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Hava Koruma ekibinin komutanı olan Albay Mete Kuş, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a pilot saati hediye etmişti.

Fevzi KIZILKOYUN - Hürriyet


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!