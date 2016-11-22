Yaklaşık 2 saat boyunca düşünce ve duygu kontrolü, bilinç seviyeleri, hata alanları ile birlikte “Kendini Gerçekleştirme” ve meditasyonun anlatıldığı seminere olan ilgi, Yenilensen ekibini, bu semineri bir atölye çalışmasına çevirmeye yöneltti.

30 Kasım 2016 Çarşamba günü, yine iş çıkışı saatlerinde düzenlenecek olan bu atölye çalışması, aynı zamanda alanında ilklerden biri olacak. Bütünsel Gelişim Koçluğu uygulamaları ile birleştirilen bu çalışma da;

2016 yılında gerçekleşen ve gerçekleşmeyenler değerlendirilecek,

Kendimizi gerçekleştirmede en büyük ipucu olan Hayali bulacak,

Mevcut zorlukları tespit edip, korkularımızı ortaya çıkaracak,

Yetenek ve güçlü alanlar tespit edilip, motivasyon yaratma yöntemleri anlatılacak ve,

Bilinç Seviyemizi düşüren, düşünce kalıpları bulunup, hayatlarımızdan çıkarılacak.

Ayrıca 2017 yılı için adımlar planlayarak, hemen uygulamaya geçecek ve gelişimimizi haftalık olarak takip edebileceğimiz bir program hazırlayacağız.

İlk kez 1830’lu yıllarda Oxford Üniversitesi’nde kullanılmaya başlayan ve “bireyi olduğu yerden, olmak istediği yere götüren en kısa süreç” anlamına gelen Koçluk sisteminin, kalp üzerine yapılan meditasyon sistemi ile birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan Kalbin Zekası Atölye çalışması, kendini gerçekleştirmek ve dönüşüm yaşamak isteyen bireyler için ideal .

Zihnin, duyguların, iç güdülerin ve sezginin, kalp ile uyumlanarak, sürekli, akışta olan bir farkındalık ve anlayış haline dönüşmesi, anlamında kullanılan Kalbin Zekası konsepti ile içsel çatışma son bulurken, hayatımız bir “Kendini Gerçekleştirme” yoluna girecek.