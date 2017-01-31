Kalbinde 3 delik olduğu için Dr. Siyami Hersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Eymen bebek, bugün ameliyata alındı. Eymen bebeğin ameliyatı sırasında endişeli bekleyişini sürdüren aile, vatandaşlara çağrıda bulunarak acil B RH(+) kan talebinde bulundu.

Baba Gökhan Vural, "Saat 09.00 itibari ile ameliyata alındı Eymen. Acil kana ihtiyacımız vardır, B RH(+). Doktorlarımız 5 saatlik bir cerrahi operasyonun süreceğini söyledi. Zor bir ameliyat. Kalp kapakçığı değişiyor. Şu an itibariyle acil olarak kan ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Anne Merve Vural ise "Çok zor süreç, şu an ameliyattan çıkmasını bekliyoruz. Zaten doktorlarımızın da çok başarılı olduğunu öğrendik. İnşallah önce Allah, sonra onlar sayesinde çıkmasını umut ediyoruz. Şu anda tek beklediğimiz kan. Vatandaşlarımızdan Dr. Siyami Hersek Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek kan verirlerse seviniriz. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Eymen bebeğin ameliyatının yaklaşık 5 saat sürmesi bekleniyor.

Mustafa Esen



