Kalbinde iğne tespit edilen kadın tedaviye alındı

Esenyurt’ta yaşamını sürdüren 60 yaşındaki Hüsniye Avcı, 2017 yılının Kasım ayında geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede büyük bir şok yaşadı. Kalbinde 3 buçuk santimetre iğne bulunduğu saptanan Hüsniye Avcı, verilen bilgi karşısında şaşkına döndü. Hayatında sadece 2009 yılında Balıkesir’de safra kesesi ameliyatı geçiren Hüsniye Avcı’nın bu durumu İhlas Haber Ajansı tarafından haber yapılınca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Aile ile irtibata geçen ekipler, Hüsniye Avcı’yı Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirerek tedavi süreci başlattı. Bu süreçte eşi Cemil Avcı ve oğlu Hüseyin Avcı, Hüsniye Avcı’yı yalnız bırakmadı.

Hastaneye geldikten hemen sonra ilk tetkikleri yapılan Hüsniye Avcı, “Tetkikler yapıldı. Doktorlar kendi aralarında konuştular ama şuan bana bir bilgi vermediler. Rabbimin izni ile inşallah kurtaracaklar beni” şeklinde konuştu.

Hüsniye Avcı’nın eşi Cemil Avcı, “Şu anda geldik yatırdık. Öğleden sonra tetkikler yapılacak. Neticesine hep birlikte bakacağız, göreceğiz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hüsniye Avcı’nın doktoru Başhekim Doç. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları ise muayenenin hemen ardından hastanın durumu ile ilgili bilgi verdi. Koçoğulları, “Hastayı sabah itibari ile getirttik. Tetkiklerini yapmaktayız. Bugün sabah itibari ile mevcut eski tetkikleri, bizim yaptığımız ekosu, tekrar bir temografisi ve floroskopi altında o mevcut yabancı maddenin görüntülenmesini yapıyoruz. Şuan tetkiklerine devam ediyoruz. Akşam itibari ile bugün öğleden sonra net olarak bu yabancı maddeyi iğne olduğu söyleniyor. Yabancı maddenin nerede olduğu, yerleşimin nasıl olduğunu tetkik sonuçları ile anlayacağız. Ona göre müdahalesini yapacağız” dedi.

Yabancı cismin durumuna göre bir müdahalede bulunulacağını ifade eden Koçoğulları, “Bu bir iğneyse ve iğne bir yerde saplandı kaldıysa, eğer hareket etmiyorsa, bir zarar vermiyorsa o bırakılabilir, eğer açtığınızda daha fazla zarar verecekse çıkarılabilir ve hayati bir organa dokunuyor organlara zarar veriyorsa onun o şekilde alınması lazım. Yeri özellikle bizim için önemli. Bir de iğne hareket eden bir şey vücutta. Yani vücut içerisinde sürekli yer değiştirebilir. Onun o yüzden sabit bir yerde olması önemli. Eğer kalp içerisinde ulaşılabilir bir yerdeyse, bizim o konuda da bazı tereddütlerimiz var, kalp dışı bir yerde de olabilir. Eğer kalp içerisindeyse kalbe zarar vermeyecek fonksiyonlarını bozmayacak bir yerdeyse ve ulaşılması çok zorsa o zaman ellemeyiz. Ama ulaşılması zor olsa da kalbe zarar veriyorsa bir şekilde onu müdahale edip alırız” ifadelerini kullandı.

Hüsniye Avcı’ya ilerleyen süreçte çıkan sonuçlara göre müdahale yapılacağı bildirildi.

Mustafa Esen