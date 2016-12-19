Edinilen bilgilere göre, önceki akşam saatlerinde, Batman Sağlık Mahallesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada, ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, Hüseyin Ozkan'ı (16) silahla göğsünden vurarak, olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ozkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osman Arslan