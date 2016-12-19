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Kalbinizin sesinizi sık duyuyorsanız dikkat

Batman'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada göğsünden vurulan genç hayatını kaybetti.


19 Aralık 2016 12:21

Edinilen bilgilere göre, önceki akşam saatlerinde, Batman Sağlık Mahallesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada, ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, Hüseyin Ozkan'ı (16) silahla göğsünden vurarak, olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ozkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Osman Arslan

Etiketler: Batman, kalbin sesi


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