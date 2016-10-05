Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki Eminağa Caddesi'nde dün meydana gelen kazada, 01 BPN 82 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ahmet E. direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkarak park halindeki 01 UL 618 plakalı motosiklet ve 31 MC 371 plakalı kamyonete, ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada Hediye Savcı (25) ile çocuk arabasındaki kızı Aslı (4) ile 2 yaşındaki Cahide Savcı, Nedim Kılıç (36) ile oğlu Enes Kılıç (12) yaralandı.

Yaralılardan 2 yaşındaki Cahide Savcı dün hayatını kaybederken, 4 yaşındaki ablası Aslı Savcı ise kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Hürriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim olan sürücü Ahmet E.'nin sorgulaması tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet E. çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla Adana Adliyesi'ne sevk edildi. Ahmet E. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Fatih Keçe

ADANA