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Kaldırım taşıyla camı kıran hırsızlar kamerada

Başakşehir'de, kaldırım taşıyla camı kırarak fatura ödeme merkezine giren hırsızlar bilgisayar, para ve sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların iş yeri içerisindeki rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaldırım taşıyla camı kıran hırsızlar kamerada

14 Aralık 2016 12:13
Kaldırım taşıyla camı kıran hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Başakşehir'de bulunan bir fatura ödeme merkezine geçtiğimiz gece hırsız girdi. Gece yarısı iş yerine gelen 2 hırsız, kaldırım taşıyla camı kırarak içeri girdi. Hırsızlar iş yerinde bulunan bilgisayar, para ve sadaka kutusunu alarak kayıplara karıştı. Hırsızların iş yeri içerisindeki rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntülerde, önce iş yerinde keşif yapan hırsızlar daha sonra kaldırım taşıyla kapının camını kırarak içeriye giriyor. İçerideki çekmecelerden parayı alan hırsızlar daha sonra masalardan söktükleri bilgisayarları çantalarıyla birlikte alıyor. Daha sonra dolapta bulunan sadaka kutusunu da alan hırsızlar olay yerinden kaçıyor.

İş yeri çalışanı Yusuf Ergün yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili, “Sabah dükkanı açmaya geldim. Geldiğimde camın kırık olduğunu fark ettim. İçeri girmedim ilk etapta bekledim. Polislere haber verdim. Polisler geldi, inceleme yaptı. İçeri girdik zararı görmek için kendim baktım. Kasadan bir miktar para çalmışlar. Diz üstü bilgisayarı almışlar. Sadaka kutusunu da almışlar. Dediğim gibi kamera kayıtlarını inceledim. Kamera kayıtlarına baktığımızda, kameralara herhangi bir müdahale etmemişler. Biz normalde sadaka kutusunu burada tutmuyorduk. 2 haftadır bizim patronlarımız gelip alacaktı onu. Biz buraya çok yeni taşındık. Yaklaşık bir buçuk ay oldu buraya taşınalı, alarm sistemi kurdurmadık henüz. Kamera sistemini de daha yeni yaptırmıştık” dedi.

Volkan Kayalar
 


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