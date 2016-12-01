Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


01 Aralık 2016 11:59

Kaza gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Posbıyık idaresindeki 67 TE 596 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada ağır yaralanan Posbıyık için çevredeki vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Ertan Posbıyık özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden sürücünün Kdz. Ereğli Belediyesi eski başkanlarından Halil Posbıyık’ın amcasının oğlu olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç
ZONGULDAK 

Etiketler: Kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç