Kaza gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Posbıyık idaresindeki 67 TE 596 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada ağır yaralanan Posbıyık için çevredeki vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Ertan Posbıyık özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden sürücünün Kdz. Ereğli Belediyesi eski başkanlarından Halil Posbıyık’ın amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç

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