Edinilen bilgiye göre, kaza, Seyhan ilçesi, Yenibey Mahallesi'ndeki Eminağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 BPN 82 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkarak park halindeki 01 UL 618 plakalı motosiklet ve 31 MC 371 plakalı kamyonete ardından da kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada Hediye Savcı (25) ile çocuk arabasındaki kızı Aslı (4) ile yanında yürüyen diğer kızı Sultan (8), yayalardan Nedim Kılıç (36) ile oğlu Enes Kılıç (12) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla sevk edildikleri özel hastanede tedaviye alınırken çocuk arabasındaki Aslı Savcı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan hafif ticari aracın sürücüsünü arıyor.

Fatih Keçe



