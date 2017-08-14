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Kaldırımda unutulan valiz paniğe neden oldu

Karabük’te, kaldırıma bırakılan ve paniğe neden olan valiz fünye ile patlatıldı. Valizin boş çıkması herkese rahat nefes aldırdı.

Kaldırımda unutulan valiz paniğe neden oldu

14 Ağustos 2017 09:00

Edinilen bilgiye göre, kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nde kaldırımda sahipsiz bir valiz görenler içerisinde bomba olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, kaldırımın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, yolu da araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından sinyal kesici jammer devreye sokulduktan sonra fünye yerleştirilen valiz kontrollü olarak patlatıldı. Boş çıkan valiz, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis, caddedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alırken valizi kim ya da kimlerin bıraktığını belirlemek için çalışma başlattı. 

Çetin Uzunkara


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