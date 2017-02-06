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Kaldırımda yürürken az kalsın canından oluyordu

Düzce’nin Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde kontrolsüz bir şekilde hızla kavşağa giren iki araç çarpıştı. Kazada araçlar yola çıktı. Kaldırımda yürüyen bir kişi ezilmekten son anda kurtuldu.

Kaldırımda yürürken az kalsın canından oluyordu

06 Şubat 2017 15:06

Kaza Düzce’nin Kültür Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Zeki T. idaresindeki 81 plakalı otomobil ile Aydın Y. idaresindeki 34 plakalı hafif ticari araç Mehmet Akif Caddesi ile Namık Kemal Sokağın birleştiği kavşağa hızla girince çarpıştılar. Kaza nedeniyle araç sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktılar. Kaldırımda o sırada yürüyen bir yaya ise otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken madde hasar meydana geldi. 

Ali Yıldız

Etiketler: düzce, kaldırım


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