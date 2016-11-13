Edinilen bilgiye göre olay bugün Bartın Hükümet caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.A.(66) isimli adam Hükümet caddesi üzerinde bulunan bir dönerciye gitti. Yemeğini yerken aniden rahatsızlanan yaşlı adam elini yüzünü yıkadıktan sonra dükkandan çıktı. Cadde üzerinde yürürken yeniden fenalaşan A.A. yere düşerek kafasını çarptı. Yaşlı adamın yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri düşerek başını yere vuran adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs tedavisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesine götürüldü.

Mustafa Kurt

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