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Kaldırımdan inerken yaralanan yaşlı kadın hastanelik oldu

Eskişehir’de, kaldırımdan inmeye çalışırken yağmur giderine takılıp başından yaralanan ve yürüteçle yürüyebilen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.


26 Ekim 2016 17:17

Edinilen bilgiye göre olay, Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 80 yaşlarındaki bir kadın, kaldırımın azizliğine uğradı. Elindeki yürüteç yardımı ile hareket edebilen kadın, yağmur giderine takılarak yere düştü ve başını kaldırım taşına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan kadının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri de kadına burada müdahalede bulundu. Ekipler, burnundan ve başından yaralanan yaşlı kadını hastaneye kaldırdı.
Vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olayın meydana geldiği yerde ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, özellikle engelli ve yaşlıların hayatını kolaylaştırmak adına yapılan kaldırımda meydana gelen kazaya tepki gösterdi. Olayın Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştiğine dikkat çeken vatandaşlar, engelli yolunda kaldırımdan iniş alanına bırakılan yağmur gideri ve kaldırım ile yol arasında oluşan çukurun birçok kazaya neden olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, yapılan işlerin sadece “Yapıldı” denilmesi için yapılmaması gerektiğinin altını çizerken belediyeden yolda düzeltme yapılmasını istedi.

Etiketler: eskişehir haberleri


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