Kale tamam, sıra 'komando evi'nde

Samsun'da yaşayan 48 yaşındaki Emrullah Kaya vatani görevini komando olarak yerine getirdi. Askerliğinin büyük bir bölümünü dağlarda geçiren Kaya, dağlardaki doğal ortamdan etkilenerek kendisine askeri üsse de benzeyen bir kale yaptı. 750 metrekare alana sahip, ön cephe yüksekliği 35 metre olan kaleyi tek başına yaklaşık 5 ay gibi bir sürede yapan Emrullah Kaya, askerde aldığı hazzı yaptığı kalede tekrar yaşıyor. Kaya, bu sefer de kalenin üstünde komando arkadaşlarını ve komutanlarını ağırlayabileceği bir 'komando evi' yapıyor. Ahşap malzemeden yaptığı 'komando evi'nin bir salonu ve iki odası olacak. Kısa sürede yapıyı tamamlayacağını belirten Kaya, komando arkadaşlarını 'komando evi'nde misafir edeceğini belirtti.

"Dağlarda yaşadığım o hazzı burada tekrar yaşamış oluyorum"

Doğal yaşamı çok sevdiğini belirten Emrullah Kaya, "Ormanın bitişiğinde ve yüksek bir noktada arsamız vardı.

Bu yerin önü uçurum. Doğal bir güzelliği vardı. Taş duvarlarla etrafını çevirdim. Şimdi üzerinde ahşaptan bir ev yapıyorum. Buranın önü deniz, yan tarafı orman. Bir oda önünde de balkon yapacağım. Yatmak için yan tarafında iki oda yapacağım. Askerliğimi komando olarak yaptım. Askerliği çok sevdim. Dağlarda yaşadığım o hazzı burada tekrar yaşamış oluyorum. Şehrin gürültüsünden uzak bir yer. Doğal bir yapı. Tabiri caizse küçük kulübe, komando evi. Yapımında sadece taş ve ahşap kullanıyorum. Her şeyi doğal. Komando arkadaşlarım ve komutanlarım Samsun’a geldikleri zaman onları ağırlamak için bu kulübeyi yapıyorum. Onları burada ağırlamak istiyorum. Onları burada ağırlamaktan memnun olacağım" dedi.

Kenan Akyüz

